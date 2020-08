Már jóváhagyást kér a Signal az új ismerősökkel való kapcsolatfelvételhez

A nemkívánatos felhasználók egyszerűen blokkolhatók a titkosított chatalkalmazás új frissítésével.

Felhasználói jóváhagyással lehet csak felvenni a kapcsolatot az új kontaktokkal a Signal üzenetküldő legfrissebb verziójában. A titkosított chatalkalmazás legújabb kiadásában ha a felhasználó ismerőslistájában nem szereplő személy küld neki üzenetet, már lehetőség nyílik annak adatlapját is megnézni a kapcsolatfelvétel elfogadása előtt. Ha az illetővel a megkeresett felhasználó nem kíván beszélgetni, a felkérés egyszerűen törölhető, de blokkolható is az üzenet küldője. A funkció a bejövő hívásoknál, illetve az új csoportokba való felvételnél is működik.