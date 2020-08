Platina szintű Linux Foundation tag lesz a Facebook

A vállalat teljes vállszélességgel beáll az alapítvány egy sor nyílt forrású projektje mögé.

Platina szintű tagként folytatja a Linux Foundation támogatását a Facebook. A szervezetnek a közösségi óriás már jó ideje tagja, most azonban magasabb szintre lép, ezzel a cég nyílt forrású fejlesztéseiért felelős vezetője, Kathy Kam a Linux Foundation elnöki testületének is tagja lesz - Kam egyébként korábban a Google és a Microsoft kötelékében is megfordult. A Facebook jelenleg is a Linux Foundation egy sor projektjének élén ott van, a Prestótól a GraphQL-en és Osquery-n át az ONNX-ig. A vállalt reményei szerint a kiterjesztett partnerséggel a korábbinál nagyobb mértékben hozzájárulhat mind a Linux, mind a kapcsolódó egyéb nyílt forrású projektek fejlesztéséhez.