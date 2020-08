Egy hónapon belül érkezik a Motorola új, hajlítható kijelzős telefonja

A frissített Razr háza táján sok a kérdőjel, de a pletykák szerint javítja majd az előd gyengeségeit.

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni! Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Kubernetes és Flutter online képzésekkel indítjuk a ősz (x) Szeptemberben 8 alkalmas, 24 órás online képzéseket indítunk, melyekre most early bird kedvezménnyel lehet jelentkezni!

Már a küszöbön a Motorola hajlítható kijelzős Razr telefonjának új generációja, a gyártó szeptember 9-re ígéri a készülék leleplezését. Noha a vállalat nem árult el részleteket az eszközről, a pletykák szerint az az előd több gyengeségét is orvosolja majd, nagyobb akkut és több RAM-ot kap, illetve a Qualcomm Snapdragon 765G lapkájára vált, így 5G támogatással is kiegészül. Remélhetőleg az eredeti kiadásban rendre elromló kijelzőn, illetve a gyenge kamerákon is csiszol majd a gyártó - a borsos, árcédulát ugyanakkor jó eséllyel ez a verzió is megörökli.