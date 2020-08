A Facebook is meghagyja dolgozóinak a távmunka lehetőségét jövő nyárig

A vállalat fejenként ezer dollárral megtámogatja az otthoni irodák berendezését is.

A Google után a Facebook is alaposan kitolta a globális koronavírus-járvány miatti home office határidejét, alkalmazottai így, akárcsak a keresőóriás esetében, 2021 júliusáig folytathatják a távmunkát. A vállalat mintegy 48 ezer dolgozójának túlnyomó része jelenleg is otthonról dolgozik - ezt most a cég egy ezer dolláros támogatással is segíti majd, amelyből az otthoni irodába vásárolhatják meg a hiányolt eszközöket az alkalmazottak. A Facebook korábban arról is beszélt, nem tartja kizártnak, hogy bizonyos pozíciók esetében véglegesíti a távmunka lehetőségét.