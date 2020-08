Itt a macOS Big Sur nyilvános bétája

Kipróbálható az eddigi legnagyobb átalakulást hozó macOS frissítés, persze béta verzió lévén azért érdemes a bugokra is felkészülni.

Az érdeklődő felhasználók már kipróbálhatják a legújabb, Big Sur néven ismert macOS verzió béta kiadását. Az új verzió nagyon komoly változásokat hoz az Apple asztali rendszerébe, abban az iOS-esebb külső mellett a Messages és Maps appok, illetve a Safari böngésző is komoly tatarozáson estek át, illetve a macOS értesítési központja is jelentős ráncfelvarrást kapott, testreszabható widgetekkel megtoldva. Ez lesz továbbá a cég első rendszere, amely az Apple saját, ARM-alapú processzoraival érkező Maceket is támogatja majd. A béta már telepíthető, persze abban a tesztelőknek még jócskán érdemes bugokra számítani.