Egyre iOS-esebb külsővel jön a macOS 11 "Big Sur"

Az új iOS-szel és a iPadOS-szel párhuzamosan a macOS legújabb csőben lévő kiadása, a 11-es főverziót képviselő "Big Sur" is bemutatkozott az Apple idén online megrendezett WWDC fejlesztői konferenciáján. Az új kiadás rendkívül fontos mérföldkövet jelent a rendszer történetében, ez lesz ugyanis az első verzió, amely az Apple saját, ARM-alapú processzoraival érkező Maceket is támogatja majd.

Az architektúraváltáshoz egy sor fontos átalakításon átesik a rendszer, noha az Apple egyelőre főleg a felületi változásokról beszélt a Kalifornia egyik sziklás partszakaszáról elnevezett új kiadás kapcsán. Persze ezek sem elhanyagolhatók, a vállalat szerint a Mac OS X bemutatkozása óta eszközölt legnagyobb dizájnfrissítésről van szó. Ez a UI-nál használt színpalettákat és megjelenést is érinti - a Big Sur küllemét és kezelését, akárcsak az alatta dolgozó processzort, a vállalat igyekszik minél inkább az új iOS rendszerhez közelíteni, így küllemében is egységesítve ökoszisztémáját.

Az újdonságok közé tartoznak az alkalmazások gyorsan hozzáférhető oldalsávjai, illetve a testreszabható felső menüsávról megnyitható, ugyancsak az iOS-re hajazó Control Center felület is, amelyen olyan alapvető funkciók szabályozhatók, mint a fény- és hangerő, a vezeték nélküli kapcsolatok vagy épp a ne zavarj üzemmód. A macOS értesítési központja is frissült, interaktív értesítésekkel és különöbző méretű widgetekkel.

FELTURBÓZOTT SAFARI

A frissítésből a Safarinak is bőven jutott: az Apple szerint a böngésző új verziója komoly teljesítménybeli előrelépés hoz, a "gyakran látogatott" oldalakat átlagosan 50 százalékkal gyorsabban nyitja, mint a Chrome, miközben akkus étvágyát is sikerült visszanyesni.

A cég a lapfüleket teljesen áttervezte, hogy azokból több férjen el egyetlen ablak tetején, a kurzort a tabok fölé húzva ráadásául már előnézet is megjeleníthető az adott weboldalról. A felhasználók a Safari kezdőlapját kedvük szerint testreszabhtaják, a szoftver továbbá az iOS-hez hasonlóan beépített fordítóval is kiegészül, ez jelenleg hét nyelvet támogat (angol, kínai, spanyol, francia, német, orosz és brazil portugál). A kiegészítők is szélesebb körű támogatást kapnak, a Mac App Store továbbá egy új szekciót is kap, ahol a legnépszerűbb böngészőkiegészítők közül van lehetőség válogatni.

Akárcsak a szoftver iOS-es verziójába, a macOS-es Safariba is eljut a Privacy Report felület, ahol pontosan követhető, milyen trackereket blokkol a böngésző, beállítható, hogy a kiegészítők mely weboldalakhoz férhessenek hozzá, illetve követhető, hogy a felhasználó által mentett jelszavak veszélybe kerültek-e valamilyen adatszivárgás során.

A macOS-es Messages is megkapja az iOS-ről ismert újításokat, vagyis az asztali verzióban is lehetőség nyílik az egyes beszélgetések kitűzésére a lista tetejére, a csoportos beszélgetésekben kijelölt üzenetekre történő válaszadásra, illetve egyedi Memoji matricák létrehozására is. Ugyanígy a Maps térképalkalmazás is megkapja a mobilos platformok újdonságait, mint a Guides, valamint az elektromos autókhoz és kerékpárhoz szánt útvonaltervezés - emellett a Mac App Store-ban is kötelező lesz megadni az egyes alkalmazások fejlesztőinek adatvédelmi gyakorlataira vonatkozó információkat, mindenki számára jól érthető formában.