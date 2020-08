Késve kerülnek piacra az idei iPhone-ok

Az Apple megerősítette, néhány hetet csúszik az új széria szeptemberre tervezett rajtja.

Nem kerülnek piacra szeptemberben az idei iPhone-ok, az Apple megerősítette a korábban már felröppent pletykákat, melyek szerint néhány hetet csúszik az új széria rajtja. Ez persze nem jelenti, hogy a vállalat ne mutathatná be a készülékeket már szeptember folyamán, a boltok polcain azonban biztosan csak októberben tűnnek majd fel az eszközök. A csúszás nem meglepő módon az év első felében a koronavírus-járvány miatt akadozó ellátási láncoknak köszönhető. Nem ez az első alkalom, hogy a bejelentést követően a szokottnál többet kell majd várni az új iPhone-ok piaci rajtjára, a cég az iPhone X-et is csak jóval annak 2017. szeptemberi leleplezése után, ugyanazon év novemberében tette elérhetővé, illetve a 2018-as iPhone XR-nél is volt néhány hét csúszás.