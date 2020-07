Jövő nyárig otthonról folytatják a munkát a Google alkalmazottai

A keresőóriás mintegy 200 ezer dolgozó számára hosszabbítja meg a home office lehetőségét.

2021 közepéig home office-ban maradhat a Google majdnem minden alkalmazottja. A keresőóriás a Wall Street Journal értesülései szerint jövő júniusig 200 ezer dolgozója és alvállalkozója számára hosszabbítja meg a koronavírus-járvány miatt elrendelt, eredetileg 2021 januárjáig tervezett távmunka lehetőségét. A Google vezérigazgatója, Sundar Pichai, emailben tájékoztatta a dolgozókat az opcióról, legalábbis azon alkalmazottak esetében, akiket munkájuk nem köt mindenképpen az irodához. Az Egyesült Államokban különösen súlyos járvány miatt egyre több tech-óriás hosszabbítja meg a távmunkára vonatkozó terveit, beleértve a Facebookot, az Amazont és a Twittert is - utóbbi vezérigazgatója Jack Dorsey arról is beszélt, akár a későbbiekben akár a korlátlan home office lehetőségére is nyitott.