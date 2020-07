55 ezer forintért vásárolható meg az Apple új Thundrebolt 3 kábele

A kétméteres, szövetborítású vezeték teljes Thunderbolt 3 és USB 3.1 Gen 2 támogatással érkezik.

Borsos árú Thunderbolt kábelt dobott piacra az Apple: a vállalat új, kétméteres Thunderbolt 3 Pro vezetéke nettó 129 dolláros árcédulával került fel a cég online boltjába - ez hazánkban nem kevesebb mint bruttó 54990 forintos árat jelent. A kábel az Apple ProDisplay XDR tulajdonosainak már ismerős lehet, azt a cég a monitorhoz eddig is mellékelte, önállóan azonban nem volt elérhető.

A vezetékekhez mérten csillagászati árazást annak impresszív képességeivel indokolja a gyártó: a Thunderbolt 3 Pro kábel nevéhez hűen teljes mértékben támogatja a Thunderbolt 3 szabványt, beleértve a 40 Gbps adatátviteli sebességet, illetve a DisplayPort és a 100 wattos töltés támogatását is, illetve USB 3.1 Gen 2 képességekkel is rendelkezik, amelyekkel akár 10 Gbps tempót produkál. Ehhez az USB-C csatlakozókkal szerelt vezeték mindkét oldalán aktív elektronika található, ráadásul szövetborítást kapott, így papírforma szerint legalábbis a fizikai igénybevételnek is jól ellenáll. Noha ritkán látni hasonló árazást még Thunderbolt 3 kábeleken is, hasonló specifikációkkal és hosszal nem könnyű kedvezőbb árú alternatívát találni. A termék már megvásárolható, azzal az Apple érthető módon a professzionális felhasználókat célozza.