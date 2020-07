Virtuális rajongókkal töltik fel az MLB-stadionokat

Az amerikai Major League Baseball új szezonja a koronavírus dacára visszatért, és bár Észak-Amerikában a járvány újra tombol, ezért a meccseket zárt ajtók mögött rendezik, a teljes szezon közvetítési jogait birtokló Fox szeretné úgy tálalni a mérkőzéseket, mintha mi sem történt volna.

No fans? Not on FOX Sports.



Thousands of virtual fans will attend FOX’s MLB games this Saturday. pic.twitter.com/z9oQU0rYuC