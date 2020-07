Viharos gyorsasággal lelövik a 2G-s hálózatokat a tengerentúlon

Jövő év elejétől a tervek szerint már csak VoLTE-alapú hanghívással lehet majd hagyományos telefonbeszélgetést folytatni a T-Mobile US hálózatában.

Nagy levegőt véve úgy döntött a T-Mobile US vezetése, hogy elérkezett az idő a régi, 2G-s technológiák nyugdíjazására, így a szolgáltató hálózatán a jövő év elejétől már csak olyan készülékekkel lehet majd hanghívást bonyolítani, melyek VoLTE-képesek.

Az operátor egyelőre nem verte különösebben nagy dobra a változást, egy kiszivárgott belső feljegyzésből ugyanakkor a legtöbb részlet kiderül, így többek közt az, hogy a szolgáltató augusztus 4-től már nem ad el új előfizetés mellé nem VoLTE-képes mobilt, továbbá aki nem a szolgáltatójától vette a telefont, és az nem kompatibilis az IP-alapú hangátviteli eljárással, az SMS-ben kap majd értesítést arról, hogy 2021. január 1-től problémái adódhatnak a hívásszolgáltatás igénybe vétele során.

Az amerikai T-Mobile a sajtó megkeresésére leszögezte, a változás kevés ügyfelet érint (bár még csak megközelítő számot sem közölt a cég), a kínálatban szereplő mobilok jelentős része pedig régóta VoLTE-képes. A szolgáltató a 2G-s hálózat lekapcsolását követően felszabaduló spektrumot a modernebb, 4G-s és 5G-s hálózatok számára csoportosítja át (refarming).

Bár a lépés meglehetősen drasztikusnak tűnik, érdemes kiemelni, hogy az Egyesült Államokban a GSM-alapú hanghívásnak koránt sincs olyan tradíciója, mint Európában, ahol a mobilszolgáltatások alapját jelentette szinte a kezdetektől fogva a 900 MHz-es GSM-alapsáv. A T-Mobile US 2G-s szolgáltatásra jelenleg nem is használja (és soha nem is használta) ezt a sávot, a cég az 1900 MHz-es PCS sávban biztosít minimális spektrumkerettel GSM/GPRS/EDGE-szolgáltatást.

Hasonlóan drasztikusnak tűnő változásra szánta el magát az AT&T is, mely a héten egy meglehetősen félreérthető e-maillel bombázta azon előfizetőit, akik a nyilvántartás szerint olyan készüléket használnak, mely nem kompatibilis a cég VoLTE-hálózatával. Ebben többek közt az állt, hogy a szolgáltató rövidesen továbbfejleszti hálózatát, melyet az ügyfél csak akkor használhat tovább teljes körűen, ha új mobilt vásárol. Az AT&T jelen esetben a 3G-s hálózat lekapcsolására igyekezett meglehetősen szerencsétlen módon felhívni a figyelmet, tekintve, hogy a jelenlegi tervek szerint a lekapcsolásra és a teljes refarmingra csak 2022. februárjában kerül majd sor.