Külső appokba is beköltözhet az Amazon Alexa

Új fejlesztői eszközöket tett elérhetővé az Amazon, amelyekkel virtuális asszisztense, az Alexa képességei terjeszthetők ki - külön említést érdemel az Alexa for Apps, az ugyanis lehetővé teszi az Andorid és iOS platformokat célzó fejlesztők számára, hogy a virtuális asszisztens bizonyos funkcióit alkalmazásaikba is beépítsék. A megoldást az Amazon néhány korai partnere már most használja, így például lehetőség nyílik az Alexának adott paranccsal elindítani a videófelvételeket TikTokban, de akár Uber fuvart is hívhatnak a felhasználók az Alexa segítségével. Az egyelőre preview címkés Alexa for Apps komoly fegyvertény lehet az Amazon kezében, azzal ugyanis mindkét nagy mobilos platformon megvetheti a lábát - szemben a Google és az Apple saját asszisztenseivel, amelyek a cégek saját mobilos rendszereire korlátozódnak.