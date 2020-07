Az iPhone-okba is jöhetnek a "periszkóp" kamerák

Legalábbis 2022-ben, addig úgy tűnik még két széria hagyományos telefotó lencsét használ majd.

Az Apple is "periszkóp" lencsékkel turbózhatja fel az iPhone-ok optikai zoom képességeit - legalábbis a 2022-ben érkező modelleknél. A készülő fejlesztésről a cupertinói óriás ügyeiben rendre jól értesült Ming-chi Kuo piaci elemző számolt be. A kamerában a fény útját tükörrendszerekkel és prizmákkal meghosszabbító konstrukcióval az iPhone-ok is felzárkózhatnának az olyan riválisok telefotó kamerái mögé mint a Huawei vagy a Samsung, amelyek csúcsmodelljei már akár 5x optikai zoomot produkálnak - míg az Apple továbbra is 2x értékkel operál a 2016-ban megjelent iPhone 7 Plus óta. Ezen a téren tehát már bőven ráfér a tatarozás az iPhone-ok kameráira, arra azonban, még ha Kuo értesülései igaznak bizonyulnak is, még bő két évet várni kell.