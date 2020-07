Trump büszke, Kína válaszlépésekkel fenyegeti Nagy-Britanniát

Hogy a kínai Huawei Technologies brit szerepvállalása mennyire gazdaságpolitikai kérdés, azt jól jelzi, hogy a kínai cég 5G-s mobilhálózati eszközeinek felhasználására vonatkozó tegnapi döntés kapcsán még az amerikai elnök is megszólalt.

Alig pár órával a brit kabinet bejelentését követően megkezdődött a nyilatkozatháború, mely egyik oldalról magasztalja, másik oldalról szokatlanul hevesen támadja Boris Johnson kormányának azon döntését, mely értelmében a kínai Huawei Technologies mobilhálózati eszközeit 2027-ig teljesen ki kell söpörni a brit mobilszolgáltatók állományából. Az ügy horderejét jól jelzi, hogy a kérdésben megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki személyes sikerként könyvelte el a tegnapi brit döntést.

Sok országot, nagyon sok országot sikerült meggyőznünk - javarészt általam - arról, hogy ne használjanak Huawei eszközöket, mert úgy gondoljuk, nem biztonságosak.

-nyilatkozta keddi sajtótájékoztatóján az elnök közvetlenül azelőtt, hogy bejelentette, az Egyesült Államok megvonja Hongkong különleges státuszát az új kínai nemzetbiztonsági törvény rendelkezései miatt.

Trump szavaira a kabinet nevében Matt Hancock brit egészségügyi miniszter némileg rákontrázott a Sky Newsnak:

Hát, mindnyájan ismerjük Trumpot, nem?

-jelentette ki nemes egyszerűséggel Hancock, aki tagadta, hogy a brit döntés az elnök személyes közbenjárására született volna, mint elmondta, az kizárólag a National Cyber Security Centre által végzett elemzés folyománya volt.

Bárki is áll a döntés mögött, ezúttal láthatóan alaposan sikerült kihozni a sodrából a kínai diplomáciát is, mely szokatlanul hevesen reagált több nyilatkozatban is.

Így Kína Egyesült Királyságba delegált nagykövete, Liu Hsziaoming előrevetítette, a britek döntése ezúttal aligha marad következmények nélkül:

Számos kínai cég szorosan nyomon kövi, hogy bánnak a Huawei-jel

Mondta a diplomata, a kínai külügyminisztérium ugyanakkor ennél is keményebben fogalmazott:

Az Egyesült Királyság teljesen alaptalan potenciális veszélyeket hozott fel kibúvónak azért, hogy az Egyesült Államokkal együttműködjön, megsértve ezzel korábban tett vállalásait. Minden döntésnek és lépésnek ára van.

-áll a Kínai Népköztársaság külügyi szóvivőjének, Hua Csunjingnek további részleteket nélkülöző nyilatkozatában.

Bár a brit kormány tegnapi határozata aligha dönti le a lábáról az európai piacon hagyományosan erős bástyákkal rendelkező Huaweit, szakértők szerint az uniós tagországok egy része számára a britek egyfajta iránymutatásként szolgálnak, míg mások szerint a kínai gyártó addig bebetonozva érezheti magát Európában, míg a német kormány nem hoz hasonló korlátozó intézkedéseket - a teljesen eltérő politikai légkör miatt ugyanakkor erre viszonylag kis esélyt látnak elemzők.

Erre utalhat többek közt az is, hogy az Egyesül Államok egyik legnagyobb szövetségesének számító Németországban a hírközlési területért felelős hatóság elnöke a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerdai számában leközölt interjújában kijelentette, a szervezet álláspontja szerint semmi ok nincs rá, hogy a Huaweit kihagyják a német 5G-s beszállítói tenderekből.