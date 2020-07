A Facebook SDK-frissítése miatt kényszerült térdre számos népszerű iOS app

Hasonló hibába futott bele májusban is a cég, szerencsére most a problémát néhány órán belül orvosolta.

Egy sor népszerű szolgáltatás iOS-es alkalmazása alól kihúzta a talajt a Facebook SDK-ja. Az Apple mobilos platformján egyebek mellett a Spotify, a Twitter, a Viber, a Tinder, a Pinterest és a Venmo appjai is problémákba ütköztek, sőt, a The Next Web szerint még az App Store működésében is tapasztaltak fennakadásokat a felhasználók a hétvégéhez közeledve. A Facebook szerencsére viszonylag gyorsan, néhány órán belül orvosolta a problémát: a cég szerint az SDK frissítése miatt omlott össze számos, arra támaszkodó iOS app, ugyanakkor azt nem árulta el, pontosan mit rontottak el fejlesztői a kód módosításakor. Ahogy a TechCrunch is kiemeli, hasonló eset már májusban is előfordult a közösségi óriás háza táján, amikor szintén egy SDK-frissítés kényszerítette térdre a legnépszerűbb iOS-es appok jelentős részét.