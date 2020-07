Új mobilnet-opció jött a Telekomhoz

Kisebb átalakítást hajtott végre small screen mobilnetes díjcsomagjainak portfóliójában a Magyar Telekom.

Kis mértékben átalakította small screen, tehát okostelefonokhoz szánt, havi díjas mobilnetes díjcsomagjainak kínálatát a Magyar Telekom. A vállalat néhány évvel ezelőtt bevezetett moduláris felépítésű tarifaportfóliójában megszűnt a 3 GB-os adatkeretet tartalmazó előfizetés, helyette 4 GB-os kerettel kínál mobilnet-opciót a szolgáltató.

A megszűnt (de meglévő ügyfeleknek továbbra is elérhető) régi, illetve az új opció havi díja között 500 Ft a különbség, előbbi havonta 1890 Ft-ba, utóbbi 2390 Ft-ba kerül, ugyanazokkal a zero rate kivételekkel - vagyis az adatkeret teljes leforgalmazásáig nem számít bele az adatforgalomba a Facebook, a Facebook Messenger, az Instagram, a Whatsapp, a Waze, az Apple Music, a Deezer, a Spotify, a Tidal, a TV Go és az HBO GO alkalmazások/platformok által generált adatmennyiség.

Az opció kombinálható a nulla forint havi díjú, 35 Ft-os perc- és SMS-díjat számlázó hang alapcsomaggal. A díjcsomagokba foglalt havi adatmennyiséget a Telekom továbbra is duplázza a Magenta1-előfizetőknek.