Előfizetésért kapcsolná be autói prémium funkcióit a BMW

A cég elképzelése szerint az autókban lévő egyes hardverek csak havidíjért lesznek majd aktiválhatók.

Előfizetésért tenne elérhetővé bizonyos funkciókat autóiban a BMW: a vállalat digitalizációs terveinek részeként bizonyos meglévő hardvereket a későbbiekben havidíj ellenében kapcsol majd be a járművekben. Ahogy az Ars Technica is írja, hasonló kezdeményezést már láthattunk a gyártótól, amely Apple CarPlay funkcionalitásért például egy darabig éves díjat szedett - ezt a konstrukciót azonban mára elhagyta a cég. Az előfizetéses modellt a gyártó egyes piacokon már el is kezdte bevezetni, például az adaptív tempomat esetében - a vállalat a lépést azzal indokolja, hogy így az autótulajdonosok a nekik tetsző képességeket vehetik igénybe, és akár egy használt autó második gazdája is bekapcsolhat a járműben új funkciókat.

Valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy a gyártó elképzelése nem arat majd osztatlan sikert a vásárlók körében, akik egyébként sem elhanyagolható összegeket fizetnek ki a prémium BMW modellekért - így az sem lenne meglepő, ha a kezdeményezés végül a CarPlay előfizetés sorsára jutna.