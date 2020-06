A Balatonnál is indul az 5G

A mobilszolgáltatók a nyár elején szokás szerint jelentős kapacitásbővítéseket hajtanak végre a Balaton körül. Ennek idén első ízben része lesz az 5G-s hálózatfejlesztés, legalábbis a Telekomnál.

Idén ismert okokból bizonyára minden eddiginél több belföldi turista özönli el a Balaton partját, mely a mobilszolgáltatókat talán az eddigiekhez képest is jelentősebb kapacitásbővítésre ösztökéli majd. Az idei fejlesztési ütembe elsőként a Magyar Telekom adott betekintést, mely Facebook-posztjában leírja, milyen modernizációs folyamatok várhatók a tó partján a következő hetekben, vagy éppen fejeződtek már be most.

Így a Telekom többek közt 40 korszerűsített állomással, illetve a teljes állomány 40%-ának kapacitásbővítésével várja a várhatóan meglehetősen erős idei szezont a Balaton körül. A következő hetekben további 30 állomást korszerűsítenek a cég szakemberei, júliusban pedig hat, egyelőre konkrétan meg nem nevezett vízparti városban, eleinte 15 bázisállomáson indul az 5G-szolgáltatás, így a cég Budapest, Zalaegerszeg és Budaörs bizonyos területeit lefedő hálózata kiterjed majd a balaton-parti sáv egy részére is.

A Telekom a nyár végéig összesen 40 bázisállomáson végez 5G-s bővítést a Balatonnál, ami azért érdekes, mert ennyi 5G-s állomása jelenleg Budapesten sincs a szolgáltatónak.