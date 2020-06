Teljesen átalakul a PS5 interfésze

Múlt héten a Sony leleplezte a PS5 dizájnját, ám a kezelőfelületről akkor viszonylag kevés szó esett. Most az egyik vezető fejlesztő kotyogott el részleteket a hamarosan debütáló konzol operációs rendszeréről.

Ahogy a PS4 kezelőfelülete jelentős változásokat hozott a PS3-mal debütált - és számos más Sony termékben később megjelenő - XMB-hez képest, úgy a várhatóan idén érkező PS5 menüje, illetve kezelőfelülete is drasztikusan átalakul majd. Erről a Sony múlt heti demóján, ahol magát a konzolt bemutatták, lényegében egy szó sem esett, az első, félhivatalosnak tekintett részleteket Matt MacLaurin UX-ért felelős vezető kotyogta el LinkedIn-en.

Sony's small PS5 UI teaser there pic.twitter.com/D7m6SrVfCk — Tom Warren (@tomwarren) June 11, 2020

Az új interfész a PS4 felületének 100%-ban ráncfelvarrott, átalakított változata lesz, teljesen eltérő dizájnnyelvre építve. MacLaurin szerint a praktikus használatra épülő felület inkább tekinthető kifinomultnak, mint hivalkodónak, ezzel együtt egyetlen pixel helye sem marad a régi - mindez remélhetőleg azt jelenti, hogy az új konzolok első bekapcsolása után nem kell hosszú percekig keresgélnie senkinek, ha kedvenc tartalmait vagy éppen bizonyos funkciók elérését keresi.

Az új OS-ről és az interfészről várhatóan a következő hetekben mutat meg több részletet a Sony, addig is marad a The Verge szerkesztője által megszellőztetett, fent is látható 10 másodperces részlet-animáció.