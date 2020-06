Letölthető az Adobe ingyenes kameraalkalmazása

A Photoshop Camera iOS-en és Androidon is elérhető - igaz utóbbin csak maroknyi támogatott eszközre.

Kilépett a béta időszakból az Adobe okostelefonos kameraalkalmazása, az ingyenesen letölthető Photoshop Camera appot már az Android és iOS felhasználók is kipróbálhatják. A szoftverrel AI-jal megtámogatott szűrőkkel és effektusokkal turbózhatók fel a fényképek, a különböző hatások ráadásul valós időben húzhatók rá kameraképre, így a fotó ellövése előtt is látható, hogyan fest majd a szűrőkkel megtoldott végeredmény. Az alkalmazás Sensei funkciója továbbá gépi tanulással, automatikusan javítja a fotók szépséghibáit. Az Adobe azt reméli, a Photoshop Camera funkciói idővel a gyártók natív kameraalkalmazásaiba is utat találhatnak.

Az esélyek maximalizálásához ugyanakkor a cégnek jó lesz több okostelefon-gyártóval is felvenni a kapcsolatot, jelenleg ugyanis (az androidos mezőnyben legalábbis) csak erősen korlátozott számú eszköz támogatja a Photoshop Camerát, a cég kapcsolódó oldala szerint a Pixel 3 és 4 szériával, a OnePlus 6, 6T és újabb készülékekkel, valamint a Samsung Galaxy S9, S10, S20, Note9 és Note10 sorozatok modelljeivel használható az alkalmazás. Utóbbiakon is legalább Android 9.0 rendszert igényel az app. Az iPhone tulajdonosok szerencsésebbek, az iPhone 6s és újabb eszközöket mind támogatja a Photoshop Camera, ha legalább iOS 12-t futtatnak.