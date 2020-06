A Wikipédiáról behúzott infókkal turbózza fel a kereséseket a Facebook

A kísérleti funkcióval a cég igyekszik maximalizálni a közösségi oldalon töltött időt.

A Wikipédiáról merített tartalmakkal egészítené ki keresési eredményeit a Facebook. A vállalat jelenleg is teszteli a funkciót, amellyel a közösségi oldal felületén indított kereséseknél az eredmények mellett a releváns Wikipédia cikk képeit és lényegesebb adatait is megjelenítené - valahogy úgy, ahogy a Google is teszi a kereséseknél, Knowledge Panels megoldásával. A Facebook már asztali és mobilos weboldalán, illetve iOS-es alkalmazásában is elindította a tesztüzemet. Az újítással a cég jó eséllyel a felhasználók a közösségi oldal felületén töltött idejét igyekszik maximalizálni, miután így nem kell elhagyniuk a Facebookot, ha valamilyen témáról gyors információkat akarnak szerezni.