Nagyobb kijelzővel, jobb töltővel jön a Xiaomi Mi Band 5

Megjelent a kínai cég népszerű fitneszkarperecének legújabb generációja.

Frissül a Xiaomi olcsó fitneszkarperece: bemutatkozott a Mi Band 5, amely praktikusabb töltővel, nagyobb kijelzővel, új funkciókkal és persze a szériától megszokott, barátságos árazással érkezik, igaz egyelőre csak Kínába. Az ötödik generációs eszköz töltéséhez már nem kell azt kihámozni a karpántból és külön bölcsőbe helyezni, a töltőfejet elég a hátoldalon kialakított mágneses csatlakozófelülethez illeszteni. Az OLED kijelző is hízott, 0,95-ről 1,2 hüvelykre, az eszköz ráadásul már a REM alvásciklusok megfigyelésére, illetve 11 új mozgásforma követésére is képes. Az eszköz hagyományos, és NFC-képes kivitelben is kapható lesz Kínában, június 18-tól - előbbi verzió 27, utóbbi 32 dollárnak megfelelő árcédulával lesz elérhető.