44,2 Tbps sávszélességet hajtottak ki meglévő optikai hálózatból

Elképesztően gyors netkapcsolati sávszélességi rekordot sikerült felállítania egy ausztrál kutatócsoportnak meglévő infrastruktúra felhasználásával, mely kitűnően demonstrálja az optikai hálózatokban rejlő lehetőségeket.

Pár évvel ezelőtt, az otthoni/irodai optikai kapcsolatok elterjedésének hajnalán a gigabites sávszélességű elérés szinte kimeríthetetlen kapacitásúnak tűnt, ráadásul az optikai hálózatok ezzel még korántsem járnak teljesítőképességük határán. Mi sem mutatja ezt jobban, mint ausztrál két egyetem közös tesztje, ahol egy új eljárásnak köszönhetően

44,2 Tbps sávszélességű hálózati kapcsolatot

sikerült létrehozni meglévő optikai kábeleken.

A tudósok ehhez egy "micro-comb" nevű eszközt használtak, melyet egy laboratóriumi körülmények közt felállított, 75 km hosszúságú hálózaton, illetve egy melbourne-i élő hálózaton is beüzemeltek, utóbbival is azt demonstrálva, hogy a meglévő fizikai infrastruktúrákban óriási további potenciál rejlik, vagyis a most földbe kerülő kábeleken a jövőben a jelenlegi adatmennyiség akár több ezerszeresét lehet majd keresztülpumpálni.