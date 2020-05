BSidesBUD 2020: nemzetközi kiberbiztonsági konferencia, idén online!

A koronavírus járvány miatti korlátozások miatt idén az online térbe költözik a BSidesBud konferencia.



Online lehet csatlakozni az idei BSidesBud 2020 nemzetközi kiberbiztonsági konferenciához, a globális koronavírus járvány megfékezése érdekében Magyarországon is érvényes korlátozásokhoz igazodva. A szervezők a május 28-án rendezett, #BSidesBUDLive online eseményen igyekeznek maximálisan kihasználni a virtuális tér nyújtotta lehetőségeket. A #BSidesBUDLive online konferencián folyamatos élő streamben lesznek követhetők az előadások, melyek végén a közönség 5 percben tehet fel kérdéseket az előadóknak egy előre meghatározott platformon. A 2 órás, átfogó workshopokat Zoom-on tartják meg, 30 fős csoportokban, melyekre a konferenciát megelőző 2 napban lehet majd regisztrálni. Az előadások között játékokkal és interaktív tartalmakkal köthetik le magukat a rendezvény résztvevői.

A magyar IT-szakemberek mellett komoly nemzetközi felhozatal is várható, francia, holland, ausztrál, portugál, norvég, lengyel és osztrák szakértők is előadnak a konferencián. Az eseményen szó lesz egyebek mellett a mesterséges intelligencia lehetőségeiről a kiberbiztonságban, a legújabb malware-elemzési technikákról és eredményekről, illetve arról is, hogyan érdemes felépíteni és menedzselni egy IT biztonsági csapatot. A két órás workshopok résztvevői többek között mélyebb tudást szerezhetnek az iOS és az Android rendszerek hackeléséről. Az eseményt a 16 éve működő, világszerte elismert Hacktivity IT-biztonsági konferencia csapata szervezi.

A BSidesBUD2020-ről bővebb információ az esemény hivatalos weboldalán érhető el, a jegyeket pedig itt lehet megvásárolni.