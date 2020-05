Forgatható kijelzős, extra panellel szerelt okostelefonon dolgozhat az LG

Iparági pletykák szerint a készülék még idén megérkezhet.

Egzotikus új okostelefonon dolgozik az LG: ahogy arról a Korean Herald értesülései alapján a The Verge is beszámolt, a vállalat egy elforgatható kijelzős készüléket fejleszt, amelynek fő panelje alatt egy második, kisebb képernyő is található. Ha a pletykák beigazolódnak, a 6,8 hülvelykes fő kijelzőt elforgatva egy "T" alakú eszközt kapunk, amelynek alsó részén egy 4 hüvelykes, 1:1-es extra panel is helyet kapott. Utóbbin a virtuális billentyűzet, vagy akár a különböző alkalmazások saját kezelőszervei jeleníthetők meg, így a fő kijelző teljes területe használható marad.

Az etnews illusztrációja

Az eszköz várhatóan a Qualcomm valamely Snapdragon 7xx sorozatú rendszerchipjére épül majd, 5G támogatással, hátoldalán pedig három kamerával - megjelenése pedig valamikor az év második felében várható. Az extrak kijelzők bevezetése nem idegen az LG-től, igaz a cég utóbbi időben bevezetett csúcskészülékeinél ezt egy különálló, második panellel felszerelt tokkal oldotta meg. Az új koncepció kifejezetten merész húzás lehet a cégtől, persze ha az valóban napvilágot lát.