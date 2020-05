Kontaktkövető app még nincs, de COVID-19 teszt tanúsítványt már tárolhatnak okostelefonon a magyarok

A koronavírus elleni küzdelemnek mostanra a frontvonalába kerültek az okostelefonok, az a több milliárd ember birtokában lévő kütyü, mely képes többek közt arra, hogy segítsen kideríteni, került-e a felhasználó fertőzött személlyel kapcsolatba. De az okostelefonok a fertőzésen már átesettek számára kiadott tanúsítványok tárolására és kezelésére is alkalmasak lehetnek.

Manapság a csapból is az folyik, hogy a koronavírus világjárvány hatására életünk örökre megváltozik, semmi sem lesz a régi és kifordul a világ a sarkából. Az egyik legijesztőbb vízió, hogy a jövőben a különféle, akár alapvető jogok gyakorlása kapcsán is megkülönböztethetik majd az embereket attól függően, hogy átestek-e a COVID-19 fertőzésen, netán kaptak-e védőoltást. Ennek a víziónak már Magyarországon is van egyfajta előhírnöke, egy magánkórház ugyanis a nála elvégzett tesztek után kiállított hiteles tanúsítványokat immár nem csak papír alapon, hanem digitálisan hitelesített formában, okostelefonokra is kiadja.

A Róbert Magánkórház által kiállított és az eredmény értelmezése céljából magyarázó színkódokkal ellátott igazolás időveszteség nélkül kerülhet be az Androidon és iOS-en egyaránt futó GoodID mobil irattárca alkalmazásba, ezáltal mindenféle élethelyzetben érintésmentesen használható, hiteles, ellophatatlan és feltörhetetlen - ígéri az intézmény.

A készítők szerint

A tanúsítványok jelentős könnyebbséget jelenthetnek az élet számos területén, így például: A külföldre utazásnál a korlátozások feloldását követően a határátlépést várhatóan több ország is friss koronavírus teszthez kötheti.

Taxitársaságok dönthetnek úgy, hogy csak olyan sofőr állhat munkába, vagy éppen csak olyan utas használhatja a járműveiket, aki bizonyos színkódú tanúsítvánnyal rendelkezik.

Nagyfoglalkoztatók, például hipermarketek, gyárak, logisztikai központok aszerint tervezhetik munkatársaik beosztását, hogy éppen milyen kockázati kategóriába sorolja őket a tanúsítványuk.

A színkódokhoz igazodva meghatározhatók az egyes egészségügyi szakrendelések (például fogorvos, nőgyógyász) látogathatóságának szabályrendszere is.

A rendszer más egészségügyi intézmények számára is díjmentesen hozzáférhető lesz.