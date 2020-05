Lassan Indiában is újraindul az okostelefon-gyártás

A gyártók megkapták a helyi hatóságok engedélyét az üzemek részleges beindításához.





Rábólintottak az indiai hatóságok az okostelefon-gyártás újraindítására, az olyan vállalatok mint a Samsung, a Xiaomi vagy a Vivo is megkapták az engedélyeket gyártósoraik ismételt üzembe helyezésére, még ha nem is teljes kapacitás mellett. Miután India a cégek számára globálisan a második legnagyobb piacnak számít, még a visszafogottabb gyártás is életmentő lehet a gyártóknak. Az újra beinduló gyáraknak persze továbbra is szigorú biztonsági előírásoknak kell megfelelni és csak korlátozott számú dolgozóval üzemelhetnek.