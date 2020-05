Új asztali ThinkPad billentyűzetet villantott a Lenovo

A Lenovo, sőt annak idején már az IBM is elérhetővé tette a ThinkPad notebookok ikonikus, TrackPoint "pöcökegérrel" szerelt billentyűzeteit asztali kiadásban is - most a kínai óriás új modellel állt elő, ThinkPad TrackPoint Keyboard II néven. A billentyűzet az olyan notebookokból lehet ismerős, mint a 2019-es ThinkPad X1 Carbon, amellyel azonos mechanikát és kiosztást kínál. Az eszköz Bluetooth 5.0-val vagy a mellékelt USB-s vezeték nélküli egység bevetésével is használható, tölteni pedig USB-C aljzaton keresztül lehet. A billentyűzet nettó 100 dolláros árcédulával megrendelhető a vállalat online boltjából.