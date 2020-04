Ruhába varrható, mosható egészségügyi szenzort fejlesztett az MIT

Az érzékelő a sportolók, a krónikus betegek, sőt az asztronauták számára is hasznos lehet.

Pehelysúlyú, szövetbe varrható szenzort fejlesztett ki az MIT, amellyel többek között a pulzus, a légzés tempója és a testhőmérséklet is követhető - az érzékelő ráadásul a gépi mosást is gond nélkül átvészeli. Az érzékelő első prototípusa egy okostelefonos alkalmazásba továbbítja a begyűjtött adatokat, akárcsak a jelenleg a fitneszkövetésben elterjedt, viselhető kiegészítők. A fejlesztők a különböző sportruházatokban látják a szenzor jövőjét, de akár az asztronauták életjeleinek követéséhez, illetve a krónikus betegek folyamatos ellenőrzéséhez is felhasználható lehet.