Mintegy ezer dolgozójától válhat meg a Magic Leap

Kiterjedt leépítésekkel próbál a felszínen maradni a Magic Leap, miután az AR szemüvegéről ismert cég a koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági visszaesés közepette nem tud megfelelő mennyiségű befektetést összekalapolni. Bár a cég már egy évtizedes múltra tekint vissza, amelynek során öt körben több mint 2,5 milliárd dollárt gyűjtött össze befektetőitől, láthatóan továbbra is erősen a külső tőkeinjekciókra támaszkodik. A cég 2018-ban megjelent AR szemüvege után nem igazán kapkodtak a vásárlók - miután az AR szegmens megváltójaként beharangozott eszköz nem hozott kiemelkedő teljesítményt, a cég már tavaly is leépítésekbe kezdett, és felvásárlásban reménykedik. Azt a vállalat nem közölte, hogy pontosan hány alkalmazottól válik meg, a The Information értesülései szerint azonban akár teljes állományának feléről, mintegy ezer emberről is szó lehet.