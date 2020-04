Ételfutár szolgáltatást indít a Bolt

A Bolt is ételfutárkodásba kezd: a korábban Taxify-ként ismert vállalat bejelentette, Budapesten is elindítja Bolt Food szolgáltatását. Az Androidon és iOS-en is elérhető app többek között a Wolttal és a Netpincérrel száll versenybe, és számos fővárosi étterem mellett egyes élelmiszerboltokból is szállít házhoz. Mind a boltos futárok, mind a szolgáltatásból elérhető éttermek listája folyamatosan bővül, az új felhasználóknak pedig a cég az első kiszállítás díját elengedi, a rendelés helyének 2 kilométeres körzetén belül. Ezt követően a díj 2 kilométeres körzeten belül 500 forint, ezen felül fél kilométerenként további 100 forint, az érkező rendelés pozíciója pedig térképen követhető. Ahogy a hasonló szolgáltatásoknál lenni szokott, a Bolt Foodnál is az appban regisztrált bankkártyával, lehet fizetni.

A koronavírus járvány miatti kijárási korlátozások alatt kifejezetten jól jöhet az ételrendeléseknél a Bolt Food nyújtotta plusz kapacitás - illetve a vállalat taxisofőrjeinek is hasznos alternatívát kínálhat a szolgáltatás, a mélyrepülésbe került személyszállítás helyett.