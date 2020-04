Újabb játékok tűnnek el a GeForce Now kínálatából

Újabb fájdalmas pofont kap a GeForce Now, az Nvidia felhős játékstreaming szolgáltatása több címtől is elköszönni kényszerül. A Microsoft Xbox Game Studios, a Warner Bros. Interactive Entertainment a Codemasters, illetve a Klei Entertainment játékai is eltűnnek a szolgáltatás felületéről - ez olyan népszerű címek távozását jelenti, mint a Halo: The Master Chief Collection, a Gears of War és Forza sorozatok, illetve a Batman: Arkham játékok. A cég bejelentése szerint a kiadók április 24-ével veszik le címeiket a platformról amelyeket ezután nem lesz lehetőség a GeForce Now felületén játszani.

Az Nvidia bár szolgáltatása a játékosoknak a Steam és egyéb online játékboltok felületein már megvásárolt játékaikhoz biztosít streaming hozzáférést szerverparkjain keresztül - a kosntrukcióra azonban a kiadók nagy része nem adta a rajtnál áldását, ezért sorozatosan elkezdték megvonni a támogatást a platformtól. Korábban már az Activision Blizzard, a Bethesda Softworks, illetve a 2K games is így tett, az Nvidia azonban továbbra is abbéli reményének ad hangot, hogy sikerül majd ismét együttműködésre lépnie a cégekkel.