Olcsóbb variáns is kaphat a Galaxy Fold 2

Igyekszik lejjebb szorítani a hajtogatható Galaxy Fold következő generációjának indulóárát a Samsung, ezért azt kisebb háttértárral szerelt verzióban is piacra dobja majd - legalábbis a SamMobile a gyártóhoz közel álló forrásai szerint. A lap értesülései alapján a Galaxy Fold 2, amelyet a cég még az idei harmadik negyedévben bejelenthet, az 512 gigabájtos konfiguráció mellett egy 256 gigabájt tárhellyel szerelt variánst is kap majd. Persze a megfelezett tárterület valószínűleg továbbra is kevés lesz hozzá, hogy az eszközt széles vásárlóközönség számára is elérhetővé tegye, a valamelyest lefaragott ár, illetve a második generációval már feltételezhetően kiforrottabb, megbízhatóbb dizájn elég lehet, hogy a hajtogatható eszközök vásárlásán gondolkodókat a Samsung új modellje felé billentse majd.

A SamMobile értesülései szerint egyébként az új modell kívül-belül nagyobb kijelzőket kap mint az első Galaxy Fold, ez a kihajtható panelnél 7,7 hüvelyket jelent. A külső képernyő várható mérete egyelőre nem ismert, ugyanakkor esetében különösen jól jön majd a nagyobb képátló, az első generáció 4,6 hüvelykes paneljén ugyanis kifejezetten nehézkes volt a felület kezelése.