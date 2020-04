Jövő júliusig minden eseményét online rendezi meg a Microsoft

A koronavírus járvány miatti óvintézkedésekkel hosszabb távon is az online bejelentésekre rendezkedik be a Microsoft, a redmondi óriás tervei szerint 2021 júliusáig minden külső és belső kommunikációra szánt eseményét digitális formába ülteti át. Jó eséllyel tehát nem csak a vállalat idei Build fejlesztői konferenciája, de annak 2021-es kiadása is csak online formában lesz követhető, miután a mintegy ötezer látogatót vonzó rendezvényt a cég jellemzően tavaszi hónapokban tartja. A döntés többek között az idén szeptemberre tervezett, a ZDNet szerint mintegy 25 ezer résztvevőt megmozgató Ignite konferencia, illetve a 40 ezer fős, júliusi Inspire partnerkonferencia sorsát is megpecsételi. Emellett a szeptemberre halasztott Computexen sem lesz ott a vállalat, legalábbis fizikai formában.