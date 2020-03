Átugorja a Google a Chrome 82-t

ONLINE Scrum és gépi tanulás meetupjaink indulnak! Jelentkezik az ingyenes HWSW free!, immár online formátumban.

Átrendezte a Chrome böngésző frissítési menetrendjét a Google: a vállalat múlt héten szüneteltette a szoftver frissítéseit, míg fejlesztőcsapatainak munkabeosztását a COVID-19 járvány miatti új, otthoni munkarendhez igazította. Úgy látszik egy bő hét elég volt a cégnek belerázódni a határozatlan idejű home office-ba, most ugyanis bejelentette új, rövid távú ütemtervét. Eszerint jövő héten több kritikus frissítés és javítás is érkezik a böngészőbe, amelyeket a következő héten a Chrome 81 megjelenése követ. A Chrome 82-t a cég teljesen átugorja, helyette rögtön a 83-as verzió érkezik, az eredeti tervnél három héttel korábban, május közepén. Ebben a kiadásban az eredetileg a Chrome 82-be tervezett újítások is benne lesznek. A 84-es frissítéssel kapcsolatban a Google egyelőre nem közölt konkrét terveket, a későbbiekben annak kapcsán további tájékoztatást ígér.