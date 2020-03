2021-ben debütálhatnak az ARM-os MacBookok

Ismét felröppentek az ARM-os MacBookokra vonatkozó pletykák: a cupertinói óriás ügyeiben jellemzően jól értesült elemző Ming-Chi Kuo szerint már jövőre megérkezhetnek az Apple saját fejlesztésű, ARM-alapú lapkáira építő notebookok, sőt asztali számítógépek is. Kétségtelen, hogy a rendkívül nagyszabású átállás számos előnyt tartogatna az Apple számára, Kuo szerint a cég így függetlenedni tudna az Intel lapkáitól, a processzorok jelenlegi költségeiből pedig akár 40-60 százalékkal is lefaraghatna - arról nem beszélve, hogy hardveresen is sokkal élesebben megkülönböztethetné platformját a windowsos PC-ktől.

Mindezekhez az ARM-os lapkák ismert előnyei is párosulhatnak, mint az alacsony fogyasztás, amely az üzemidőre gyakorolt jótékony hatása mellett az aktív hűtést is száműzhetné a készülékekből. A váltással továbbá a cég közös nevezőre hozhatná számítógépeit az iPadekkel és iPhone-okkal is, ami a fejlesztők dolgát is megkönnyítené - persze miután jelenlegi asztali szoftvereiket átszabták az új platformra.