iOS-re is megérkezett a Google Podcasts

ONLINE Scrum és gépi tanulás meetupjaink indulnak! Jelentkezik az ingyenes HWSW free!, immár online formátumban.

Már az iOS felhasználók is lecsaphatnak a Google Podcasts alkalmazására: az eddig csak Androidon elérhető app már az Apple mobilos alkalmazásboltjából is letölthető, ráadásul némi tatarozáson is átesett, jobban előtérbe helyezve az új tartalmak felfedezését. A felület kezdőképernyőjén azok a podcastok sorakoznak, amelyekre a felhasználók már feliratkozott, míg az "Explore" fülön a Google által relevánsnak vélt, új műsorok között lehet böngészni. A harmadik, "Activity" felületen a tevékenységelőzmények nézhetők vissza. Az újítások az androidos és iOS-es verziók mellett a Google Podcasts webes felületére is eljutottak.