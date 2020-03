Fejenként ezer dollárt oszt ki a Facebook dolgozóinak a krízishelyzet enyhítésére

Bónuszokkal segít dolgozóinak átvészelni a COVID-19 járvány miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetet a Facebook. Mint azt a közösségi óriás a The Verge-nek is megerősítette, minden alkalmazottjának egyszeri, ezer dolláros összeget ad a krízishelyzetre való tekintettel. A cég áprilisban tervezi kiosztani a bónuszokat. A vállalat továbbá mind a 45 ezer dolgozójának idei első féléves teljesítményét automatikusan pozitívan értékeli majd, ami további tekintélyes extra összegeket jelenthet majd az alkalmazottaknak. Azt a vállalat már korábban bejelentette, az órabéres rendszerben dolgozók akkor is megkapják bérüket, ha nem tudnak dolgozni és otthon kell maradniuk a járvány jelentette kockázatok miatt.