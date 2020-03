Rekordszámú felhasználó izzította be a Steamet a hétvégén

Miért érdemes belevágni az ONLINE appmenedzsment képzésünkbe? (x) Március 18-án Mobilalkalmazás-menedzsment és marketing képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett.

A Steam is megérezte, hogy a koronavírus-járvány miatt sokan inkább a hétvégét is otthon töltik. Mint a platform frissen közölt adataiból kiderült, a hétvégén megdőlt a Steamet egyszerre használó felhasználók rekordja: több mint 20 millióan voltak egyszerre bejelentkezve, ebből pedig közel 6,4 millióan játszottak is valamilyen játékkal. Miután ahogy a The Verge is rámutat, jelentős új cím nem jött ki a héten, nagy valószínűséggel a járvány miatti bezárkózás állhat a masszív számok mögött. A legtöbben a Counter-Strike: Global Offensive-et izzították be, azzal több mint egymillióan játszottak, a Dota 2-vel valamivel több mint 701 ezren, a PUBG-ben pedig 515 ezernél többen lövöldöztek.