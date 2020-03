A hazai IT konferenciák is csúsznak a koronavírus miatt

Sorozatosan esnek el a nemzetközi konferenciák a koronavírus miatt, nem meglepő, hogy a járvány a hazai eseményeken is érezteti hatását. A héten kiadott kormányrendelet értelmében Magyarországon "a zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos".

A nagyobb IT konferenciák azonban szerencsére úgy tűnik nem maradnak el teljesen, azokon a szervezők némi halasztással sütik majd el a rajtpisztolyt. Erre a sorsra jut az IVSZ április 7-re tervezett SMART 2020 konferenciája is, amelyet az eredeti időpont helyett május 28-án tartanak meg, a budapesti Akváriumban. Ugyancsak május 28-ra csúszik az eredetileg március 26-ra kiírt BSidesBUD2020 IT biztonsági konferencia is, változatlan helyszínen, azaz a Lurdy Konferencia Központban. Az idei FinTechShow is csúszik, a budapesti Kongresszusi Központban tartott fintech konferencia új időpontja június 23. Végül de nem utolsó sorban a REINFORCE 2.0 AI konferencia szervezői is a halasztás mellett döntöttek, egyelőre azonban nem közölték a rendezvény várható dátumát, mindössze annyit, az az év második felében várható.