Az okostelefon, mint fertőzési góc?

A koronavírus terjedése kapcsán egyre több cikk foglalkozik a megelőzéssel, a potenciális veszélyforrások közé pedig újabban az okostelefonokat is besorolják.

Úgy tűnik, a koronavírus-pánik során az okostelefonok működés közbeni sugárzásának élettani hatásai mellett vagy helyett egyre több figyelem irányul a készülékre, mint potenciális kórokozó-hordozóra, amit éppen ezért nem árt rendszeresen tisztogatni. Az interneten már szinte mozgalomszerűen elindult "így tisztítsd az iPhone-odat" blogposztok és cikkek mellett már az operátorok is foglalkoznak a témával, a Telenor Magyarország például friss Facebook-posztjában a "koronavírus" szót gondosan elkerülve ezt írja:

Egy mobil kijelzőjén akár tízszer annyi kórokozó lehet, mint egy átlagos wc-ülőkén, ezért célszerű időnként antibakteriális törlőkendővel és pár laza mozdulattal megszabadulni tőlük. Néha a telefon hangszóróit is érdemes kezelésbe venni egy fogpiszkálóval (amit utána persze rögtön dobj is ki). Ha mindig együtt lógsz a telóddal a tisztálkodás is lehet egy közös program.

A téma nyilván nem véletlenül most került elő a kék propelleres szolgáltatónál, de azért lássuk be, ez a probléma már korábban, a vezetékestelefon-korszakban is porondra került, sőt, egy klasszikus, Douglas Adams szerint a mocskos telefonok egy egész civilizáció kihalásáért voltak felelősek.

A golgafrinchamiek bolygóját a pusztulás fenyegette, ezért az egész lakosságot három hatalmas űrhajóval hibernált állapotban átszállították Golgafrinchamről a Földre. Az A hajóban a vezetők, tudósok, a C hajóba a fizikai munkások kerültek, a B hajóba pedig mindenki más (fodrászok, telefonmosók, könyvelők, producerek, tanácsadók, stb). Mivel azonban a B hajó utasai mind más információval rendelkeztek arról, hogy pontosan mi fenyegette bolygójukat (a Napba zuhan, lelegeli egy óriás kecske), és indulásuk óta semmit sem hallottak a másik két hajó felől, úticéljuk is kezdett gyanússá válni. Az Útikalauz bejegyzése szerint „különc poéták egyikének kései leszármazottja volt az, aki kitalálta a fenyegető romlásról szóló dajkameséket, amelyek lehetővé tették a golgafrinchamieknek, hogy népességük haszontalan egyharmadától megszabaduljanak. A maradék kétharmad szilárdan kitartott eredeti lakhelyén, és sikerekben gazdag, örömteli életet élt addig, amíg az egész civilizációt ki nem irtotta egy virulens kór, amelyet egy piszkos telefonkagyló indított útjára.

Szóval jobb lesz, ha vigyázunk azokkal a telefonokkal.