Adattároló- és kezelő platformot kebelez be az Nvidia

Szoftverközpontú adattároló és -kezelő platformot vásárol az Nvidia: a cég bejelentette, felvásárolja a területtel foglalkozó SwiftStack vállalatot, amellyel már most is szorosan együtt dolgozik. A SwfitStack 2011-ben alakult, a vállalat technológiája a felhőtől az edge és core rendszerekig számos területen bevethető, ügyfelei között pedig autógyártók, médiacégek, sőt a szuperszámítógépes iparág szereplői is ott vannak. A cég tavaly csatlakozott az Nvidia partnerprogramjához, amelynek keretében technológiáját a chipgyártó AI infrastruktúrájának tervezése során is felhasználták. A SwiftStack az akvizíciót bejelentő blogposztja alapján az Nvidia szárnyai alatt elsősorban az AI kutatási és fejlesztési projektjeire fókuszál majd. A cég jelenlegi ügyfeleit a felvásárlás nem érinti, azok a későbbiekben is változatlan támogatást kapnak a vállalattól.