Az Ericsson is távol marad az MWC-től a koronavírus-járvány miatt

Az LG és a ZTE után az Ericsson is bejelentette, biztonsági kockázatok miatt nem lesz ott az eseményen.

Az Ericsson is követi az LG-t és a ZTE-t, a vállalat lemondta szereplését az idei Mobile World Congressen Barcelonában, a koronavírus-járvány jelentette kockázatokra hivatkozva. A vállalat közleménye szerint elsődleges prioritásként kezeli dolgozói és ügyfelei biztonságát, így jobbnak látta távol maradni az eseménytől, ahol ahogy a cég fogalmaz "nem lehet biztosítani az alkalmazottak és ügyfelek biztonságát". A vállalat ugyanakkor arra is kitér, értékeli, hogy az MWC-t szervező GSMA mindent megtesz a rendezvény biztosításáért és az egészségügyi kockázatok csökkentéséért - viszont miután a vállalat az MWC egyik legnagyobb kiállítója, és standján naponta több ezren fordulnak meg, nem tudja garantálni látogatóinak teljes biztonságát az esetleges fertőzéssel szemben, még ha annak kockázata alacsony is. Az Ericcson az eredetileg az MWC-re tervezett bemutatókat kisebb, "Ericsson Unboxed" néven induló, lokális eseményeken prezentálja majd.