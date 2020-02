A koronavírus miatt kihagyja az idei MWC-t az LG és a ZTE

Nem vesz részt a február végén, Barcelonában rendezett Mobile World Congressen az LG és a ZTE - jelentették be a vállalatok, a koronavírus okozta nehézségekre és kockázatokra hivatkozva. Az LG weboldalán közzétett rövid közleményében úgy fogalmaz, a dolgozói, partnerei és vásárlói biztonságára való tekintettel idén mégsem állít ki és vesz részt a rendezvényen. A vállalat tervei szerint különálló eseményeken jelenti majd be idei új mobileszközeit. A kínai ZTE-t eközben inkább a vírus közvetett hatásai tartották vissza, a vállalat a The Verge-nek arról beszélt, egyrészt a megkésett vízumkérelmek és utazási nehézségek miatt mondta le MWC-s szereplését, másrészt "előzékeny" vállalat lévén nem akar kellemetlenséget okozni a látogatóknak.

Az MWC-t szervező GSMA szerint a járvány hatása a fentiektől eltekintve minimális a rendezvényre, amelyen minden további program a terveknek megfelelően zajlik majd. A szervezők azért egy sor óvintézkedést a helyszínen is bevezetnek, egyebek mellett a korábbinál nagyobb létszámban lesz jelen egészségügyi személyzet, fokozottan odafigyelnek majd a kiállítás nagy forgalmú részeinek megfelelő fertőtlenítésére, továbbá szabadon igénybe vehető kézfertőtlenítő szereket is biztosítanak majd a látogatóknak.