Marketingben is erősít az AMD

A cég a Mercedes F1-es csapatával jelentett be együttműködést.

Az AMD a Ryzen processzorcsaláddal évtizedes mélyrepülésből hozta vissza magát a tavalyi évben - legalábbis a dolog technológiai oldalát nézve. A cég a Mercedes F1-es csapatával a napokban kötött szerződése több szempontból is érdekes, és némileg túlmutat egy szimpla szponzoráció keretein, azokkal teli a padlás. A többéves szerződés egyrészt azt feltételezi, hogy a Mercedes hosszútávon is az F1-ben marad, véget vetve a találgatásoknak, másrészt jól láthatóan beindult az AMD marketing és üzleti részlege pont azon a területen, ahová babonás kötődés jellemzi az céget. Igen, az F1-ről van szó, ahonnan a legnagyobb pénzügyi nehézségek idején sem vonták ki a marketing költésüket.

Az AMD-t korábban irányító Hector Ruiz 2013-as "AMD’s Fight to Free an Industry from the Ruthless Grip of Intel" című visszaemlékezésében kijelentette, hogy a céget konkrétan az F1 mentette meg a csődtől. A Ferrarival kötött, közel 20 évig tartó marketing együttműködés ugyanis a láthatóság mellett olyan üzleti partnerekhez vitte közelebb a céget a paddock bugyraiban, mint a Mubadala, melynek tőkeinjekciója 2007-ben a túlélést biztosította számukra. Ruiz visszaemlékezése szerint esélytelenül próbáltak kapcsolatba lépni abu-dzabi befektetési csoporttal, mikor segítségükre sietett Piero, Enzo Ferrari fia, aki egy kötetlen vacsora után könnyedén összekötötte az AMD-t a közismerten autóbolond koronaherceggel.

Az idei évtől azonban AMD a Ferrari helyett már a Mercedes autóin fog feltűnni, az AMD pedig számos egyelőre a kereskedelemben nem kapható Ryzen processzorra épülő eszközt biztosít az F1-es csapat számára.