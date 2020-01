Chrome OS-re is jön a Steam?

Már a Chromebookokra is úton van a Steam - derült ki az Android Police interjújából, amelyet a Chrome OS vezető termékmenedzserével, Kan Liuval készített. Liu szerint a fejlesztőcsapat már dolgozik a projekten, nem kizárt, hogy a Valve-val együttműködésben. Noha a pontos ütemtervről egyelőre nem beszélt, Liu annyit a lapnak elárult, hogy lényegében a Steam linuxos verzióját tervezik elérhetővé tenni a platformon, ami a Chrome OS linuxos alapjait tekintve nem meglepő. A Steammel a csapat persze nem igazán a most forgalomban lévő, erőgépnek nem igazán mondható Chromebookokat célozza, sokkal inkább a megjelenés előtt álló, komolyabb GPU-s képességekkel rendelkező modelleket - Liu szerint különösen az AMD fronton várhatók majd ígéretes újdonságok.

A visszafogott hardverek dacára egyébként most is úgy tűnik, komoly igény mutatkozik a játékokra a Chromebook felhasználók körében: a Play Store tartalmai jó ideje elérhetők a készülékeken, melyek közül messze a játékok kategóriája a legnépszerűbb a Chrome OS-es letöltésszámokat nézve. Ennek megfelelően érthető, hogy a Google Steamben is lát potenciált platformján.