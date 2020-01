Az Alphabet az USA legújabb, billió dolláros cége

Az Alphabettel bővül az Egyesült Államok billió dolláros vállalatainak sora, a Google anyacége a negyedik vállalat az országban, amely ekkora piaci kapitalizációra tudott szert tenni. A bűvös értéket a vállalat csütörtökön érte el. A cég várhatóan februárban teszi majd közzé 2019 negyedik negyedévére vonatkozó pénzügyi eredményeit - a The Verge által idézett elemzők mintegy 46,9 milliárd dolláros bevételre számítanak az időszakra vonatkozóan, ami közel 20 százalékos ugrást jelentene a megelőző éves Q4-hez képest.

Az Egyesült Államokban elsőként a rivális Apple-nek sikerült megugrania a kiemelkedő, egybillió dolláros mérföldkövet 2018-ban, majd néhány hónapra rá az Amazon is felkerült a listára - igaz időközben le is csúszott róla. A Microsoft harmadikként, tavaly áprilisban érte el a billió dolláros kapitalizációt. Globálisan a PetroChina kínai olajvállalat volt az első, amely ekkora méretet tudott elérni, 2007-ben - tavaly pedig a Saudi Aramco (szintén olajvállalat) már a kétbillió dolláros értéket is át tudta lépni, a világon elsőként. A következő billió dolláros vállalat jó eséllyel a Facebook lesz, amelynek értékelése tegnap 620 milliárd dolláron állt.