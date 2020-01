A Tesla lett minden idők leértékesebb amerikai autógyártója

A Tesla 85 milliárdos piaci kapitalizációja a Ford 1999-es 80,8 milliáros rekordját döntötte meg.

Természetesen lehet, azon vitatkozni, hogy egy évi 360 ezer darab autót értékesítő cég ér e ennyit, viszont kétségtelen tény, hogy a cég igazi lovebrand és a teljes autós piacot felforgatta. Abba is bele lehet kötni, hogy a HWSW miért ír a Tesláról, de meglátásunk szerint a Tesla első igazi guruló IoT-eszköz, másrészt a cég autóiban találkozott először igazán az IT és az autógyártás (az F1-et nem számolva). Akit a téma jobban is érdekel, irány a Markets Insider.