Pislogó kamerával kísérletezik a OnePlus

Ha kereskedelmi forgalomban is megjelenő új terméket nem is, érdekes koncepciótelefont azért hozott a OnePlus idén a CES-re: a OnePlus Concept One különlegessége, hogy hátlapján a kamerákat elektrokromatikus üveg fedi, amely elsötétülve teljesen eltakarja a szenzorokat, ha azok épp nincsenek használatban. Ha a telefonon a kameraappot megnyitjuk, az üveg tisztává válik, lehetővé téve a fotózást. A gyártó szerint nem kell attól tartani, hogy a fényképezésnél sokat kell várni az üveg kitisztulására, az mindössze 0,7 másodpercet vesz igénybe, azaz gyorsabban lezajlik, mint ahogy a kameraapp megnyílna.

Az elektrokromatikus üvegborítás előnye, hogy képes részlegesen is elsötétülni, ezáltal fizikai szűrőt biztosítva a kameráknak, ami például erős napsütésben jöhet jól - teljesen befeketedve pedig a notebookokról is látott biztonsági kameraretesz funkcióját is elláthatja. Persze miután koncepciótelefonról van szó, kétséges, hogy láthatjuk-e valaha is megvásárolható terméken a megoldást.