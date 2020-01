LCD-re cserélné a napellenzőt az autókban a Bosch

Továbbgondolták az autós napellenzőket a Bosch mérnökei: a vállalat a CES-re hozta el megoldását, amely a tradicionális, autókban lehajtható napellenzőket átlátszó LCD panelekre cseréli. A koncepció Virtual Visor névre hallgat, és egy kamera is párosul hozzá, amely a sofőr arcát figyeli - a kamera képének feldogozásáért is felelős háttérrendszer pedig csak az LCD panel azon részeit sötétíti el, amely a vezető szemére vet árnyékot. A panel többi része átlátszó marad, így jóval kevesebb területet vesz el a látómezőből, mint a közel egy évszázada változatlan napellenzők. Noha egyelőre nincs olyan autó a láthatáron, amelyről tudni elhetne, hogy a Virutal Visorral érkezik, a Bosch már több autógyártóval is tárgyal a termék kapcsán, amelynek bevezetése mellett szilárdan eltökélt.